Politico: США не знімають обмеження на далекобійні удари по РФ, щоб поліпшити відносини з Москвою в майбутньому

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США не знімають обмеження для України на удари далекобійною зброєю по Росії, оскільки в майбутньому можуть захотіти «перевантажити» відносини з Москвою. Зняття обмежень може перекреслити ці зусилля.

Про це пише Politico, посилаючись на американських, європейських і українських посадовців.

Україна вже давно просить Білий дім зняти обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю. Українські посадовці зазначають, що це допоможе сформувати спадщину президента США Джо Байдена — його згадуватимуть як людину, що допомогла Україні перемогти, або як того, хто не зробив достатньо для цього, зберігши обмеження.

На початку серпня коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Делегація мала одне єдине прохання: адміністрація Байдена має змінити свою позицію щодо ударів далекобійною зброєю зараз, поки не стало надто пізно — без цього Україна може програти. Вони наголошували, що в такому разі Байдена та його команду запамʼятають як людей, які не зробили достатньо для перемоги Києва.

Politico пише, що це викликало гнів у посадовців Білого дому. Вони заявили, що Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ, і що йому не потрібно ризикувати власною національною безпекою заради України.

Деякі неназвані посадовці в адміністрації США, зокрема в Білому домі, сказали українцям, що США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою — зняття ж обмежень може звести нанівець ці зусилля.

На тлі успіху на полі бою в Курській області Росії Україна тисне на США, щоб вони зняли останні обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по Росії. Але принаймні зараз Білий дім не готовий це зробити.

Українські посадовці тиснуть на Байдена та його головних радників, щоб вони перестали турбуватися про російську ескалацію і дозволили Києву вести війну на власних умовах. Зусилля активізувались напередодні виборів у США, що пройдуть у листопаді, і невизначеного майбутнього американської допомоги після них.

Команда Байдена розглядає можливість відправити Києву додаткові ракети, однак джерела Politico кажуть, що високопосадовці в Білому домі та Пентагоні відкидають будь-які припущення про те, що США можуть дозволити використовувати американську зброю Україні, окрім дуже конкретних випадків, біля кордону Росії. Вони кажуть, що Україна має засоби, необхідні для перемоги.

«Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України — можливо, скасувати деякі обмеження — перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це», — сказав один високопоставлений український радник.

Якщо ж Білий дім передумає і скасує обмеження, це може змінити хід війни, зазначає видання. Однак деякі посадовці думають, що удари далекобійними ракетами можуть бути не такими ефективними, як від них очікують. Українські військові мають обмежений запас ракет — вони можуть не досягти важливих російських цілей, які вже вийшли за межі радіусу їхньої дії.