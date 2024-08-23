Премʼєр Моді: Індія відіграє у війні Росії проти України «подвійну роль», але хоче миру

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Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна відіграє «подвійну роль» у російсько-українській війні — надає гуманітарну підтримку, але утримується подалі від війни. Причому Нью-Делі готовий зробити активний внесок для досягнення миру в Україні.

Про це Моді заявив під час свого візиту до України та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не брали на себе таку роль. Ми ніколи не були нейтральними. І з першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир», — заявив Моді.

Він додав, що Індія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Моді, на зустрічі з лідером РФ Путіним у 2022-му він сказав йому, що «зараз не ера війни». А під час візиту до Москви минулого місяця наголосив, що проблеми не можна вирішити на полі бою — потрібні діалог і дипломатія. За його словами, Росія та Україна мають сісти разом і шукати шляхи виходу з «цієї кризи».

Моді наголосив, що Індія готова зробити свій «проактивний внесок» у закінчення війни між Росією та Україною. Зеленський додав, що однією з тем зустрічі з премʼєром Індії є український Саміт миру — він сподівається, що країна зможе приєднатися до спільного комюніке.

Крім того, Індія прагне поглибити економічні зв’язки з Україною. Лідери держави узгодили угоди про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

Глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Україна та Індія зосередяться на відновленні спільних торговельно-економічних відносин, які останнім часом пішли на спад. На зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою вони обговорили двосторонні відносини країн — зокрема торгівлю, економічні питання, оборону, фармацевтику, сільське господарство й освіту.

Мій візит в Україну був історичним. Я приїхав до цієї великої країни з метою поглибити індійсько-українську дружбу. У мене були продуктивні переговори з президентом Зеленським. Індія твердо вірить, що мир має завжди панувати», — написав Моді після зустрічі.