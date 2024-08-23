В Ісландії знову вивергається вулкан — упʼяте від початку року

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В Ісландії 22 серпня на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Це шостий випадок з грудня минулого року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на метеорологічне місцеве бюро.

Ісландське метеорологічне управління спершу повідомляло про тріщину завдовжки 3,9 кілометра, проте вона поступово збільшується — за 40 хвилин майже на 1,5 кілометра.

Як пише місцеве видання Visir, на північ від першої тріщини зʼявилася друга, але активність в ній невелика, а її довжина становить приблизно кілометр.

У п’ятницю, 23 серпня, сейсмічна активність значно знизилася з початку виверження.

«Влада Ісландії добре підготовлена до сейсмічної та вулканічної активності, яка регулярно виникає як природна особливість географії нашої країни», — заявили в уряді.

Як і під час попередніх вивержень, влада евакуювала місцеве населення сусіднього рибальського села Гріндавік.

Ісландія має 33 активні вулканічні системи, адже розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом — межею між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті. Востаннє вулканічну активність на півострові Рейкʼянес спостерігали 800 років тому, тоді виверження тривали десятиліттями.

Нинішнє виверження на півострові Рейкʼянес стало девʼятим з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків до сотень років.

В Ісландії 29 травня на півострові Рейкʼянес почав вивергатися вулкан. Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей

До цього,8 лютого, на ісландському півострові Рейкʼянес зафіксували значне підвищення сейсмічної активності, тоді теж було виверження. Перед цим ще одне виверження вулкана на ісландському Рейкʼянесі розпочалося 14 січня. Жителів міста Гріндавік вдалося заздалегідь евакуювати. Відразу після початку виверження намагалися побудувати захисні дамби, щоб відвести лаву від Гріндавіка, але один із потоків таки досяг міста і підпалив кілька будинків.

Авторка: Ірина Перепечко