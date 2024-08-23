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В Ісландії знову вивергається вулкан — упʼяте від початку року

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В Ісландії 22 серпня на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Це шостий випадок з грудня минулого року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на метеорологічне місцеве бюро.

Ісландське метеорологічне управління спершу повідомляло про тріщину завдовжки 3,9 кілометра, проте вона поступово збільшується — за 40 хвилин майже на 1,5 кілометра.

Як пише місцеве видання Visir, на північ від першої тріщини зʼявилася друга, але активність в ній невелика, а її довжина становить приблизно кілометр.

У п’ятницю, 23 серпня, сейсмічна активність значно знизилася з початку виверження.

«Влада Ісландії добре підготовлена до сейсмічної та вулканічної активності, яка регулярно виникає як природна особливість географії нашої країни», — заявили в уряді.

Як і під час попередніх вивержень, влада евакуювала місцеве населення сусіднього рибальського села Гріндавік.

Ісландія має 33 активні вулканічні системи, адже розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом — межею між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті. Востаннє вулканічну активність на півострові Рейкʼянес спостерігали 800 років тому, тоді виверження тривали десятиліттями.

Нинішнє виверження на півострові Рейкʼянес стало девʼятим з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків до сотень років.

Авторка: Ірина Перепечко