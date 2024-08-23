У семи країнах проводять перші у світі випробування ліків проти раку легень

Новини

У семи країнах світу експерти випробовують новий інʼєкційний метод, який змушує організм виявляти та вбивати ракові клітини, а потім запобігає їх поверненню. Йдеться про лікування найпоширенішої форми раку легень — недрібноклітинної.

Про це пише The Guardian.

Вакцину BNT116, виготовлену ​​компанією BioNTech, уперше випробовують в 34 дослідницьких центрах у семи країнах: Великій Британії, США, Німеччині, Угорщині, Польщі, Іспанії та Туреччині. До випробовування долучилися 130 пацієнтів — від тих, хто на ранній стадії, і до тих, у кого рецидив раку.

Вакцина використовує мРНК і працює так, що надає імунній системі онкомаркери клітин, уражених недрібноклітинною формою раку легень, щоб націлити організм саме на них. Тобто вакцина має посилити імунну відповідь людини на рак, залишаючи здорові клітини недоторканими.

Першою людиною, що отримала вакцину у Великій Британії, став 67-річний Януш Рач з Лондону. У травні 2024 року йому діагностували рак легень, і він почав хіміотерапію та променеву терапію.

Цього тижня Рач отримав шість послідовних інʼєкцій з інтервалом у пʼять хвилин протягом 30 хвилин з різними ланцюгами РНК. Йому колотимуть вакцину щотижня шість тижнів поспіль, а потім кожні три тижні протягом 54 тижнів.

Англієць сподівається, що після завершення лікування він зможе повернутися до бігу та втілити мету життя — подужати Лондонський марафон.