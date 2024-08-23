Блогера Ендрю Тейта відправили під домашній арешт через нові звинувачення у торгівлі людьми
- Автор:
- Оля Березюк
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Бухарестський суд відправив одіозного блогера Ендрю Тейта під домашній арешт на 30 днів, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.
Про це пише Associated Press.
Рішення суду ухвалили наступного дня після того, як прокуратура затримала шістьох осіб, включаючи 37-річного Тейта і його брата Трістана Тейта. Напередодні поліція провела рейд по чотирьох будинках у Бухаресті та сусідньому повіті Ілфов.
Прокуратура просила взяти братів під варту на 30 днів. Трістана помістили під судовий контроль, який зазвичай передбачає географічні обмеження і періодичну явку в поліцію.
Брати Тейти, обидва колишні кікбоксери, які мають подвійне британсько-американське громадянство, вже очікують суду в Румунії в окремій справі про торгівлю людьми разом з двома румунськими жінками. Минулого року румунська прокуратура висунула офіційні звинувачення всім чотирьом.
У новій справі румунське агентство з боротьби з організованою злочинністю заявило, що розслідує звинувачення в торгівлі людьми, включаючи торгівлю неповнолітніми, сексуальні стосунки з неповнолітніми, створення організованої злочинної групи, відмивання грошей і вплив на свідків. Передбачувані злочини датуються періодом між 2014 і 2024 роками.
В агентстві заявили, що обвинувачені експлуатували 34 вразливі жертви, змушуючи їх виробляти порнографічні матеріали за гроші. Одній із жертв лише виповнилося 15 років.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.
- 27 грудня 2022 року Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один із районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.