Гарріс на зʼїзді Демпартії пообіцяла підтримувати Україну у разі обрання президентом США

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

Про це вона заявила на зʼїзді Демократичної партії.

У своїй промові вона нагадала, що за пʼять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським, щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення.

«Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО», — наголосила Гарріс.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Вона також представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса. 21 серпня її остаточно затвердили кандидаткою від демократів.