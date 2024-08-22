Тім Волз погодився стати офіційним кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії США

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Губернатор штату Міннесота Тім Волз офіційно погодився стати кандидатом на посаду віцепрезидента від Демократичної партії США.

Про це він оголосив у промові на національному зʼїзді партії в Чикаго, передає AP.

У промові він виголосив, що «ми всі тут сьогодні з однієї прекрасної простої причини: ми любимо цю країну». Волз також згадав про своє виховання в маленькому містечку, військову службу, кампанію щодо репродуктивних прав і контролю над зброєю, карʼєру вчителя і тренера.

Перед промовою близько десятка гравців команди, яку він допомагав тренувати на чемпіонаті штату кілька десятиліть тому, вибігли на сцену в старих шкільних футболках під звуки оркестру. А коли Тім Волз вийшов на сцену, делегати від партії почали розмахувати табличками з написом «Тренер Волз».

Наймовірніше, штаб кандидатки в президенти США Камали Гарріс захотів, аби образ Волза як тренера був одним з ключових, які має запамʼятати американська громадськість.

Тіму Волзу 60 років, він колишній вчитель і військовий Національної гвардії США, губернатор штату Міннесота. Волз зможе обійти Джеймса Девіда Венса, кандидата у віцепрезиденти Дональда Трампа, у боротьбі за голоси виборців зі штатів Середнього Заходу. Це його перевага. Також він підтримує Україну.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

21 серпня Камала Гарріс прийняла висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії за місяць після того, як президент США Джо Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.