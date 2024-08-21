Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороду на премії Septimius Awards

Новини

Фото надала команда фільму / «Бабель»

Українську оскароносну стрічку «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова визнали найкращим повнометражним документальним фільмом на премії Septimius Awards у Нідерландах.

Про це йдеться на сайті премії.

Церемонія нагородження Septimius Awards 2024 відбулася в Амстердамі.

Нагороду за «20 днів у Маріуполі» на сцені отримувала продюсерка фільму Василиса Степаненко, передає Укрінформ. Вона вийшла по нагороду разом з Анастасією, яка вагітною перебувала в половому будинку Маріуполя під час російських бомбардувань.

Septimius Awards — це престижна кінонагорода, яка приділяє особливу увагу виявленню нових незалежних талантів, підтримці візіонерських фільмів і поєднанню всіх аспектів кіновиробництва та різних жанрів, серед яких художні, анімаційні, документальні фільми, телесеріали тощо.

11 березня 2024 року документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що отримала премію «Оскар».

Окрім «Оскара», фільм «20 днів у Маріуполі» отримав багато нагород і світове визнання. Стрічка удостоїлася призу глядацьких симпатій на головному фестивалі незалежного кіно Sundance у 2023 році. За цей фільм його творці (Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко) здобули також Шевченківську премію — найпрестижнішу нагороду за внесок у розвиток культури та мистецтва України. Американські кінокритики назвали фільм найкращим у номінаціях «Режисерський дебют» і «Політична документалістика» на Critics Choice Documentary Awards. З 21 квітня «20 днів у Маріуполі» можна подивитися на Netflix.