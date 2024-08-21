Reuters: За місяць кандидатка в президенти США Гарріс зібрала $500 мільйонів на передвиборчу кампанію

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За місяць кандидатка у президентки США від Демократичної партії Камала Гарріс зібрала на передвиборчу кампанію $500 мільйонів. Це безпрецедентна сума, зібрана протягом одного місяця, і вона показує ентузіазм донорів щодо виборів. Гарріс вступила в президентські перегони 21 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За перший тиждень своєї кампанії Камала Гарріс зібрала $200 мільйонів. До кінця липня сума зросла до $310 мільйонів. У результаті цього загальна сума грошей, зібрана нею та Джо Байденом до того, як він вийшов з перегонів, перевищила $1 мільярд.

Тим часом Дональд Трамп за весь липень зібрав майже $139 мільйонів. До цього він мав $327 мільйонів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою в президенти від Демократичної партії 21 серпня.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.