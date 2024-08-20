У Румунії могли знайти нові уламки дронів біля кордону з Україною
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty
У Румунії знову знайшли уламки безпілотників поблизу кордону з Україною.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
Фахівці дослідили район поблизу села Периправа в повіті Тулча, що поблизу українського кордону і позначений як можлива зона падіння уламків дронів.
Експерти вилучили з місця події «речові докази» для проведення експертизи. Інфраструктура не постраждала, оскільки уламки впали в болотистій місцевості за межами населених пунктів.
У відомстві зазначили, що в режимі реального часу інформували союзницькі структури (Румунія — країна-член НАТО) про ситуації, спричинені атаками.
Крім того, Міноборони країни засудило російські атаки на українські цивільні обʼєкти та інфраструктуру. Їх назвали невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.
- Румунія продовжує шукати уламки російських дронів після атак на українську інфраструктуру наприкінці липня. Раніше їх виявили поблизу села Плауру, що навпроти українського міста Ізмаїл.