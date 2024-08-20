«Укренерго»: Наступного тижня, імовірно, вдасться уникнути відключень світла
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Наступного тижня, імовірно, вдасться уникнути відключень світла — за відсутності форс-мажорів.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Громадського радіо».
Поки в Україні триває спека, певний дефіцит електроенергії зберігається протягом кожної доби — здебільшого у вечірні години, коли споживання найбільше. Однак у кінці тижня спека спаде. Також у роботу введуть додаткові енергоблоки на певних електростанціях, що дозволить скомпенсувати дефіцит.
«Сподіваємось, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень», — зазначив Кудрицький.
Під форс-мажорами Кудрицький, імовірно, має на увазі масовані російські обстріли.
- Ситуація в енергосистемі України покращилась в липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили: якщо не буде обстрілів, у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальними або їх взагалі скасують.
- Однак з 19 серпня графіки вимкнень світла повернули через спеку.