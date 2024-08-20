«Укренерго»: Наступного тижня, імовірно, вдасться уникнути відключень світла

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Наступного тижня, імовірно, вдасться уникнути відключень світла — за відсутності форс-мажорів.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Громадського радіо».

Поки в Україні триває спека, певний дефіцит електроенергії зберігається протягом кожної доби — здебільшого у вечірні години, коли споживання найбільше. Однак у кінці тижня спека спаде. Також у роботу введуть додаткові енергоблоки на певних електростанціях, що дозволить скомпенсувати дефіцит.

«Сподіваємось, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень», — зазначив Кудрицький.

Під форс-мажорами Кудрицький, імовірно, має на увазі масовані російські обстріли.