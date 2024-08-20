Чехія купуватиме снаряди для України за доходи від заморожених російських активів

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Чехія купуватиме боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова.

«Частина доходів від заморожених російських активів у ЄС піде на поставку боєприпасів для України, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Євросоюз», — написала вона.

Завдяки цьому Чехія зможе закупити ще сотні тисяч снарядів великого калібру на потреби українськи Сил оборони.

Яна Чернохова наголосила, що таке рішення Європейського Союзу показало довіру союзників до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Чеська ініціатива

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.

Наприкінці червня стало відомо, що Чехія вже постачила Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У червні країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гасити його будуть коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів.