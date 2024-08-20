Трамп хоче призначити Ілона Маска в уряд і скасувати пільги на електромобілі

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у разі свого обрання готовий призначити американського мільярдера і власника компанії Tesla Ілона Маска консультантом або віддати йому посаду у Кабінеті міністрів. Республіканець також розглядає можливість скасування податкового кредиту на електромобілі.

Про це сказав Дональд Трамп в інтерв’ю Reuters.

Представник Республіканської палати хоче обмежити або ж повністю скасувати податковий кредит у розмірі до $7,5 тисячі для купівлі електромобілів — він не вважає його ефективним.

За словами Трампа, ринок для електромобілів менший через проблеми з вартістю та тривалість роботи акумуляторів.

Він також проти експорту автівок виробників із Мексики, зокрема з китайських підприємств, розташованих там. Але республіканець не проти, щоб Китай та інші країни будували автомобільні заводи в США.

У 2023 році у США набула чинності реформа Байдена, метою якої була пришвидшена електрифікація всього автопарку США. Для цього в країні запровадили податкові пільги на купівлю електромобілів. Щоб їх отримати, необхідно, аби громадянин подав податкову декларацію, а автівка була зібрана в Північній Америці. Матеріали для акумуляторів повинні видобуватися і перероблятися або в цьому регіоні, або в країнах, з якими США мають угоду про вільну торгівлю. А батареї мають бути без запчастин із Росії, Китаю, Північної Кореї або Ірану.

Авторка: Ірина Перепечко