РФ вдарила по підприємству в Тернополі, загорілись ємності з паливом. Жителів просять обмежити перебування надворі
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У ніч на 20 серпня російські війська поцілили по промисловому об’єкту в Тернополі, де зберігалися паливно-мастильні матеріали.
Про це повідомили в Тернопільській ОВА.
Пожежу на обʼєкті вже локалізували. Її гасять понад 90 рятувальників та 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.
Постраждалих нема, також не виявили перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі та воді. Однак тернополян усе ж просять обмежити перебування надворі й зачинити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння.
У ДСНС показали також наслідки атаки.
- Всього росіяни вночі та вранці атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, крилатою ракетою «Іскандер-К», керованими авіаційними ракетами Х-59 та 26 ударними БпЛА Shahed. Сили ППО збили 25 дронів та три ракети.