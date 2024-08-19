Міноборони: Майже мільйон громадян отримали бронь від мобілізації

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Зараз близько 930 тисяч військовозобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації. Вже через тиждень ця позначка досягне одного мільйона.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час дискусії «Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств», передає Forbes.

За його словами, мобілізація не покриває потреб війська — мобілізована людина не одразу стає бійцем, для цього потрібно від трьох до шести місяців.

Він наголосив, що під час війни одні мають воювати, а інші — працювати. Це «нормальна побудова захисту держави».

Проте наразі, за словами Гаврилюка, українська економіка не переведена на «рейки війни», бо «одиниці підприємств працюють у три зміни».

Тим часом Росія лише нарощує кількість військових на тимчасово окупованих українських територіях. До кінця року їхня кількість сягне 800 тисяч військовослужбовців. У грудні минулого року в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Путін готується до довготривалої війни проти України та переводить економіку на воєнний лад.

На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії». Справедливий механізм бронювання співробітників від мобілізації — один із ключових запитів бізнесу.

17 липня на порталі «Дія» запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників. Отримати бронь від мобілізації можуть працівники важливих для економіки підприємств — компанія має відповідати будь-яким трьом із семи пунктів постанови Кабінету міністрів України № 76.

Авторка: Ірина Перепечко