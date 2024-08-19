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Міноборони: Майже мільйон громадян отримали бронь від мобілізації

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armyinform.com.ua

Зараз близько 930 тисяч військовозобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації. Вже через тиждень ця позначка досягне одного мільйона.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час дискусії «Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств», передає Forbes.

За його словами, мобілізація не покриває потреб війська — мобілізована людина не одразу стає бійцем, для цього потрібно від трьох до шести місяців.

Він наголосив, що під час війни одні мають воювати, а інші — працювати. Це «нормальна побудова захисту держави».

Проте наразі, за словами Гаврилюка, українська економіка не переведена на «рейки війни», бо «одиниці підприємств працюють у три зміни».

Тим часом Росія лише нарощує кількість військових на тимчасово окупованих українських територіях. До кінця року їхня кількість сягне 800 тисяч військовослужбовців. У грудні минулого року в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Путін готується до довготривалої війни проти України та переводить економіку на воєнний лад.

Авторка: Ірина Перепечко