Уряд Данії оголосив новий пакет допомоги для України на майже $116 мільйонів

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Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги для України на приблизно 783 мільйони данських крон (майже $116 мільйонів). Кошти підуть на військові потреби України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Держава виділяє гроші на закупівлю нової військової техніки через український оборонно-промисловий комплекс і міжнародних партнерів.

«Путін продовжує жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися. Цей двадцятий пакет військової підтримки склали на основі побажань і потреб Києва. Він підтримуватиме Україну як у короткостроковій перспективі, так і найближчими роками», — заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Цей пакет допомоги передбачає, зокрема, збільшення оборонної промисловості пулу на 300 мільйонів данських крон (понад $44 мільйони) у 2024 році. Також цьогоріч Данія виділить додаткові 112 мільйонів данських крон ($16,5 мільйона) на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

«Данія є і залишиться одним із найбільших прихильників України. Ми постійно показуємо, що якщо є бажання, буде й можливість», — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

З оперативних міркувань і міркувань безпеки детальну інформацію про повний вміст пакета допомоги не розголошують.