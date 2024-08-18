З 19 серпня в Україні знову почнуть вимикати світло для населення
- Автор:
- Олександра Амру
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Assosiated Press
Уже відзавтра знову почнуть вимикати світло для населення.
Про це повідомило «Укренерго».
19 серпня з 17:00 до 21:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обмежень не буде.
В «Укренерго» пояснили, що світло знову вимикатимуть, оскільки через спеку зростає споживання електроенергії.
- 16 серпня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомляла, що наступного тижня графіки відключення світла можуть знову повернутися через спекотну погоду. Майже на всій території України температура повітря підніметься до +30°C, це створить навантаження на постраждалу від російських обстрілів енергетичну систему. За її словами, графіки намагатимуться робити якомога непомітнішими для споживачів.
- Ситуація в енергосистемі України покращилась в липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили: якщо не буде обстрілів, у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальними або їх взагалі скасують.