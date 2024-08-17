Рада церков підтримала заборону УПЦ МП в Україні

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Герман Крігер / «Бабель»

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

Про це йдеться на сайті ВРЦіРО.

«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», — йдеться в заяві.

Представники українських релігійних організацій також засудили діяльність Російської православної церкви, яка стала «співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності».

У раді церков наголосили, що головна загроза для релігійної свободи в Україні — це російська агресія, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів та зруйнували сотні храмів і молитовних домів.

Заява зʼявилась незабаром після зустрічі представників ради церков з президентом Володимиром Зеленським.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

У другому читанні Рада досі не може ухвалити заборону УПЦ МП. 23 липня 2024 року низка нардепів заблокували трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося.

Голова парламенту Руслан Стефанчук 24 липня заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.