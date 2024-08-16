Комітет Верховної Ради одноголосно схвалив законопроєкт про заборону УПЦ МП
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Дмитро Смольєнко / «Бабель»
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив правки до законопроєкту № 8371 про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією. Його рекомендували ухвалити в другому читанні та в цілому.
Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.
«В основі проєкту залишилась ідея — держава не забороняє будь-які релігійні організації, у нас свобода віросповідання. Але важливе «але» — жодних звʼязків з країною-агресором та Російською православною церквою», — пояснила Кравчук.
Законопроєкт фактично забороняє в Україні діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Верховна Рада розгляне законопроєкт уже наступного тижня першим питання порядку денного, заявила Кравчук.
Також комітет затвердив нову назву проєкту закону — «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».
Крім того, законодавці внесли зміни в терміни набуття чинності певних норм. Тепер:
- закон в цілому вступає в силу через 30 днів після опублікування;
- пункт, який дає можливість Кабміну готувати відповідну нормативну базу на виконання закону, — наступного дня після опублікування;
- пункт, який дозволить звертатися до суду щодо припинення діяльності релігійної організації, яка має звʼязок з РПЦ та Росією, — через 9 місяців після опублікування.
Також комітет вніс редакційні зміни для відповідності кодексам України та адміністративному праву. І тепер релігійні організації, що не мають зв’язків з Росією та Російською православною церквою, зможуть безкоштовно орендувати приміщення державної і комунальної власності для проведення служб, обрядів тощо порядком, затвердженим Кабміном.
Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.
- 19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.
- 23 липня 2024 року у Верховній Раді заблокували трибуну — низка нардепів вимагала поставити на розгляд у другому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні УПЦ МП. Голосування так і не сталося, парламент «розійшовся» до серпня.