США та Бразилія пропонують провести перевибори у Венесуелі. Раніше там і влада, і опозиція заявили про перемогу
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував провести повторні вибори у Венесуелі, де і влада, і опозиція заявили про перемогу. Ідею да Сілви підтримав лідер США Джо Байден.
Про це пишуть The Guardian і Reuters.
Да Сілва висунув ідею проведення повторних виборів у Венесуелі за участю міжнародних спостерігачів для вирішення політичної кризи в країні. Він не погоджується з заявою чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро про його переобрання, але там само не визнав і заяву про перемогу опозиції.
«Якщо (Ніколас Мадуро) має здоровий глузд, він міг би запропонувати це народу, можливо, призначивши нові вибори з позапартійним виборчим комітетом», — сказав президент Бразилії.
Байден так само ствердно відповів на запитання журналістів, чи підтримує він нові вибори у Венесуелі.
Водночас лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо відкинула пропозицію Байдена і Лули, нагадавши, що «вибори вже відбулися» і опозиція на них перемогла.
- 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.
- Одразу після оголошення результатів у країні спалахнули багатотисячні протести.
- Опозиція 31 липня опублікувала свої результати, де Гонсалес набрав 67% голосів, а Мадуро — лише 30%.