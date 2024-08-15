США та Бразилія пропонують провести перевибори у Венесуелі. Раніше там і влада, і опозиція заявили про перемогу

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Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував провести повторні вибори у Венесуелі, де і влада, і опозиція заявили про перемогу. Ідею да Сілви підтримав лідер США Джо Байден.

Про це пишуть The Guardian і Reuters.

Да Сілва висунув ідею проведення повторних виборів у Венесуелі за участю міжнародних спостерігачів для вирішення політичної кризи в країні. Він не погоджується з заявою чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро про його переобрання, але там само не визнав і заяву про перемогу опозиції.

«Якщо (Ніколас Мадуро) має здоровий глузд, він міг би запропонувати це народу, можливо, призначивши нові вибори з позапартійним виборчим комітетом», — сказав президент Бразилії.

Байден так само ствердно відповів на запитання журналістів, чи підтримує він нові вибори у Венесуелі.

Водночас лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо відкинула пропозицію Байдена і Лули, нагадавши, що «вибори вже відбулися» і опозиція на них перемогла.