Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП Онуфрія до «діалогу про єднання»

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Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.

Відповідна заява опублікована на сайті ПЦУ.

«Бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають вас своїм предстоятелем, [...] невідкладно розпочати діалог», — йдеться в тексті.

Також Епіфаній закликав Онуфрія віддалятися від російської церкви та російського патріарха.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що патріархат Москви виявився «глибоко отруєний псевдорелігійним вченням «русского міра», який призвів до нинішньої війни РФ проти України.

«Тому ми з любов’ю просимо вас та ієрархів, які з вами — погодитися розпочати наш діалог без попередніх умов. Саме так, без попередніх умов, розпочинався діалог, який благословив та підтримував блаженної пам’яті Митрополит Київський і всієї України Володимир і який Патріархат Москви зруйнував», — додав Епіфаній.

Зверненню Епіфанія передувала заява президента Володимира Зеленського за 10 серпня про підготовку «рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність».

«Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними і дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо», — сказав він.

А 15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність».

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

У другому читанні Рада не може ухвалити заборону УПЦ МП досі. 23 липня 2024 року низка нардепів заблокували трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося.

Голова парламенту Руслан Стефанчук 24 липня заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.