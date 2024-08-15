Справи Майдану: трьом командирам «Беркуту» повідомили про нові підозри

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Командирам Львівського, Харківського і Севастопольського «Беркуту» повідомили про нові підозри за розгін мітингувальників у ніч на 19 лютого 2014 року в Києві.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Також про підозру повідомили помічнику начальника штабу Львівського «Беркуту» за перешкоджання акціям протесту в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що тієї ночі в центрі столиці проводили антитерористичні заходи без реальних підстав. Підозрювані виконували, як пише Офіс генпрокурора, злочинний наказ тодішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ України.

Уночі співробітники «Беркуту» оточили Майдан з боку Європейської площі й вулиці Інститутської та штурмували мітингувальників за допомогою БТРів, водометів «Торнадо», військових прожекторів, а також використали вогнепальну зброю «Форт-5002 з набоями зі свинцевої картечі та гранати, завезені з Росії.

Це призвело до вбивства 12 мітингувальників, 8 замахів на вбивства, тяжких тілесних ушкоджень у 16 постраждалих, середньої тяжкості — у 37, легких — 78, а також до інших наслідків.

Зараз вирішують питання про запобіжні заходи для підозрюваних.

Спецпідрозділ «Беркут» ліквідовано наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після подій на Майдані взимку 2014 року. «Беркутівців» вважають причетними до вбивств мирних протестувальників, до зникнення людей та катувань.