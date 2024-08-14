Опитування: Гарріс випереджає Трампа в п’яти із семи ключових штатів

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає експрезидента Дональда Трампа в п’ятьох із семи ключових штатів у передвиборчих президентських перегонах.

Про це свідчать дані опитування Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з опитуванням, Гарріс випередила Трампа в Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

У Джорджії голоси поділились порівну. Єдиним штатом, де Трамп все ще утримує невелику перевагу, є Невада, хоча Гарріс скоротила відрив від Трампа на шість пунктів з травня.

Загалом у цих штатах за Гарріс готові проголосувати 48% виборців, за Трампа — 47% (за умови вибору лише одного із цих двох кандидатів). Ще 5% виборців не визначилися.

Автори опитування зазначили, що Гарріс скоротила розрив з Трампом з часу останнього їхнього опитування в травні, коли республіканець випереджав президента Джо Байдена на три пункти і був попереду або зрівнявся з ним у кожному із семи хитких штатів.

Такий ріст підтримки демократки автори опитування пояснюють консолідацією демократичної бази та зростанням підтримки серед незалежних виборців.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.