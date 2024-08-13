Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі ексзаступника міністра енергетики Хейла — його викрили на отриманні $500 тисяч хабаря

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого спіймали на отриманні хабаря в $500 тисяч.

Один із них отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення 65 мільйонів гривень застави.

Іншого підозрюваного, керуючого приватної компанії (ТОВ), теж триматимуть під вартою два місяці з можливістю внесення 7 мільйонів гривень застави.

Ще одному з підозрюваних, колишньому керівнику державного підприємства, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом двох місяців.

Напередодні ВАКС відправив під варту до 8 жовтня 2024 року самого Хейла, якого викрили на хабарі. Хейло може вийти під заставу в 25 мільйонів гривень.

Детальніше про справу

Зранку 12 серпня заступника міністра енергетики Олександра Хейла викрили на отриманні частини хабаря в $500 тисяч. За ці гроші він пообіцяв керівникам держпідприємств дозволити вивезти дефіцитне й унікально гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Того ж дня Кабінет міністрів України звільнив Хейла з посади.

За даними Центру протидії корупції, підозрюваними у справі є Олександр Хейло, його довірена особа Сергій Пилипчук (відправили під варту з можливістю застави у 65 мільйонів гривень), ексдиректор «Селидіввугілля» Сергій Кобиляцький та керуючий «Миколаївської електропостачальної компанії» Євгеній Лут.