Суд відправив під варту ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла — його викрили на хабарі в $500 тисяч
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністерство енергетики України / Facebook
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту до 8 жовтня 2024 року колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на отриманні хабаря у $500 тисяч.
Про це стало відомо з трансляції судового засідання.
Хейло може вийти під заставу у 25 мільйонів гривень. У разі внесення застави на нього накладуть відповідні обовʼязки, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.
Прокурори клопотали про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави. Натомість адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході, оскільки, за їхніми словами, Хейло має на утриманні 14-літню доньку.
Детальніше про справу
Зранку 12 серпня заступника міністра енергетики Олександра Хейла викрили на отриманні частини хабаря в $500 тисяч. За ці гроші Хейло пообіцяв керівникам держпідприємств дозволити вивезти дефіцитне й унікально гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Того ж дня Кабінет міністрів України звільнив Хейла з посади.
За даними Центру протидії корупції, підозрюваними у справі є Олександр Хейло, його довірена особа Сергій Пилипчук (відправили під варту із можливістю застави у 65 мільйонів гривень), ексдиректор «Селидіввугілля» Сергій Кобиляцький, а також керуючий «Миколаївської електропостачальної компанії» Євгеній Лут.
- Хейло обіймав посаду заступника міністра енергетики з 6 вересня 2023 року. За фахом він гірничий інженер, упродовж 33 років його діяльність була найбільше повʼязана з вугільною галуззю. Хейло працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на теплоелектростанції України та стратегічного розвитку компаній.