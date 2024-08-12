Заворушення у Великій Британії: звинувачення висунули 12-річному хлопчику

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У Великій Британії 12-річний хлопчик став наймолодшою людиною, яка постала перед судом у справі про заворушення, що спалахнули після вбивства трьох дівчат у Саутпорті.

Про це пише Sky News.

Хлопця, імʼя якого не називають через його вік, звинувачують у заворушеннях із застосуванням насильства в Саутпорті, що сталися 30 липня.

Як пише BBC, на суді хлопець заговорив лише для того, щоб підтвердити своє імʼя та визнати себе винним за звинуваченням у хуліганстві.

Його звільнили під заставу за умови не виходити на вулицю Сент-Люкс-роуд у Саутпорті, де відбулися заворушення.

Загалом у країні до неділі поліція провела 927 затримань, а 466 людям висунули звинувачення.

Що передувало

29 липня в танцювальному клубі британського міста Саутпорт стався напад. В результаті загинули троє дівчат віком 6, 7 і 9 років, ще приблизно 10 людей постраждали.

Того ж дня російський сайт Channel3 Now, що видає себе за американську інформаційну агенцію, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Далі цю заяву поширили прихильники теорій змов і радикальні угруповання. На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців — вони трощили вітрини, палили будівлі, нападали на мігрантів і поліцейських. Постраждали десятки містян і правоохоронців.

1 серпня стало відомо справжнє імʼя підозрюваного — це 17-річний британець руандійського походження Аксель Муганва Рудакубана. Він народився у Кардіффі, на півдні Уельсу.