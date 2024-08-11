WSJ: США хочуть запропонувати лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро амністію в обмін на відмову від влади

Новини

Wikimedia Commons

США хочуть запропонувати лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро амністію, щоб той натомість відмовився від влади.

Про це повідомив The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Однак опозиція заявила про свою перемогу і фальсифікацію оголошених результатів. Після цього вони опублікували результати голосування, за якими опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 67% голосів, а чинний президент Ніколас Мадуро — лише 30%. З 29 липня у Венесуелі почалися протести.

США та Євросоюз перемогу Мадуро не визнають. Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен заявив, що на президентських виборах у Венесуелі насправді переміг опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес.

За словами держсекретаря США, Національна виборча рада Венесуели проголосила Ніколаса Мадуро переможцем на виборах «без підтверджуючих доказів». Установа досі не опублікувала детальних даних голосування або будь-яких таблиць підрахунку голосів, незважаючи на численні заклики венесуельців і міжнародної спільноти. Це позбавляє результати довіри, зазначив Блінкен.

Так, США тепер міркують над тим, як змусити президента Венесуели Ніколаса Мадуро відмовитися від влади. Як стверджує одне з джерел видання, знайоме з обговореннями в адміністрації президента США Джо Байдена, один із варіантів — запропонувати амністію йому та його старшим помічникам, проти яких американський Мінʼюст висунув низку звинувачень і ввів санкції.

Інше джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, каже, що США готові гарантувати, що не переслідуватимуть цих фігурантів з метою екстрадиції. У 2020 році США оголосили винагороду в розмірі $15 мільйонів за інформацію, яка допоможе арештувати Мадуро. Його звинувачують у змові з метою заповнити США кокаїном.

Дії з боку міжнародної спільноти можуть бути єдиним способом покласти кінець 11-річного авторитарного правління Мадуро у Венесуелі.

Мадуро заявив, що він відкритий до переговорів, якщо Вашингтон «виявить до нього повагу». Інакше — він просить США «займатися своїми справами» і не втручатися у внутрішні справи Венесуели.

У США є п’ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб схилити Мадуро відмовитися від влади в обмін на амністію. Однак ще багато залежить від результатів президентських виборів у США, що відбудуться листопаді. Скинути Мадуро з президентського крісла може бути складніше, якщо переможе Дональд Трамп. Він може покласти кінець будь-якому конструктивному діалогу, повернувшись до своєї агресивної політики щодо венесуельського лідера, яка почалася у 2019 році, коли його адміністрація запровадила санкції проти Венесуели та підтримала тіньовий уряд країни для повалення режиму.

Мадуро досі не довіряє Вашингтону, навіть попри те, що адміністрації Байдена скасувала більшість економічних санкцій у надії сприяти чесним і відкритим липневим виборам, кажуть джерела видання.