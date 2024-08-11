Ймовірна кандидатка від демократів Камала Гарріс випереджає Трампа в опитуваннях у трьох ключових штатах

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Ймовірна кандидатка від Демократичної партії на цьогорічних виборах у США Камала Гарріс на чотири відсотки випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа в попередніх опитуваннях у трьох вирішальних штатах — Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані. Результати голосування в цих штатах напряму впливають на долю загальнонаціональних президентських перегонів.

Про це свідчать опитування Sienna Polls/The New York Times.

Опитування показали, що за Гарріс віддали б голоси 50% потенційних виборців у цих трьох штатах, а за Трампа — 46%. Опитування провели серед 1 973 виборців у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані з 5 до 9 серпня — після того, як Гарріс оголосила кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Це одне з перших опитувань, проведених у цих штатах після того, як чинний президент США Джо Байден знявся з виборів. Перед тим перевагу мали республіканці: або Трамп випереджав Байдена в опитуваннях, або ж вони були на рівних. Однак тенденція змінюється на очах, відтоді як замість Байдена від демократів почала балотуватися Гарріс. Тепер демократи мають помітно сильнішу позицію, зокрема в цих трьох штатах, які завжди були вирішальними для результатів загальнонаціональних виборів президента.

Попередні опитування, проведені Reuters/Ipsos з 2 до 7 серпня серед усіх американців, також вказували на перевагу Гарріс над Трампом. Тоді вона обігнала республіканця на 5% — з результатом 42% проти 37%.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.