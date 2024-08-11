Туреччина відновлює доступ до Instagram

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Туреччина відновила доступ до Instagram, який заблокувала 2 серпня. Тоді влада критикувала соцмережу за приховування постів, повʼязаних із загибеллю лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це написав міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадир Уралоглу.

За його словами, заборону зняли ввечері 10 серпня, бо Instagram пішов на співпрацю з турецькою владою і «пообіцяв задовольнити наші вимоги». Зокрема, соцмережа запевнила, що працюватиме над «цензурою, яка застосовується до користувачів». У публікації міністра не уточнюється, про яку цензуру йшлося.

Монітор кібербезпеки NetBlocks підтверджує, що інтернет-провайдери Туреччини поступово відновлюють доступ до Instagram.

Користувачі протестували проти заборони Instagram. Наприклад, малий бізнес втрачав клієнтів, які він охоплював за допомогою соцмережі. За даними платформи даних Statista, Туреччина посідає п’яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram після Індії, США, Бразилії та Індонезії. Цією соцмережею в Туреччині користуються 57 мільйонів людей.

Управління інформаційних технологій і звʼязку Туреччини, яке заблокувало соцмережу 2 серпня, офіційно причини не називало. Однак перед цим речник президента Реджепа Ердогана розкритикував соцмережу за «цензуру» публікацій, повʼязаних із загибеллю політичного лідера ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.