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Вашингтон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Serhii Mykhalchuk

Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів. Туди ввійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди тощо.

Про це повідомили в Міноборони США.

Ось вміст нового пакета:

Попередній пакет допомоги від США оголосили 11 липня. Він коштував $225 мільйонів і містив батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.