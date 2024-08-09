Вашингтон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Serhii Mykhalchuk
Адміністрація президента США Джо Байдена виділяє новий пакет військової допомоги Україні на $125 мільйонів. Туди ввійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди тощо.
Про це повідомили в Міноборони США.
Ось вміст нового пакета:
- переносні зенітні комплекси Stinger;
- боєприпаси для системи HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- багатофункціональні радари;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- військові автомобілі HMMWV;
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Попередній пакет допомоги від США оголосили 11 липня. Він коштував $225 мільйонів і містив батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.
- Наприкінці липня Пентагон виявив помилки в оцінці військової допомоги, відправленої в Україну, — суму завищили на $2 мільярди.