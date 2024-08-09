Малі вислала шведського посла. Перед цим Швеція скоротила свою допомогу країні через розрив відносин з Україною

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Міністерство закордонних справ Малі вирішило вислати посла Швеції після того, як та скоротила допомогу на розвиток цій африканській державі через розрив дипломатичних відносин з Україною.

Про скорочення допомоги для Малі 7 серпня повідомив міністр Швеції з питань співробітництва у сфері розвитку Йоган Форселль.

«Не можна підтримувати незаконну агресивну війну Росії проти України і водночас отримувати кілька сотень мільйонів крон щороку як допомогу на розвиток. Тому уряд вирішив поступово припинити двосторонню стратегію допомоги Швеції та Малі у 2024 році», — написав він.

У пʼятницю, 9 серпня, МЗС Малі зреагувало на це рішення і заявило про висилання шведського посла.

«Послу Швеції в Бамако... було наказано покинути Малі протягом 72 годин після ворожої заяви, зробленої її міністром міжнародного співробітництва і торгівлі щодо Малі», — йдеться в повідомленні.

Що передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Під час стрілянини помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий» та низка впливових командирів. Смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».

Після цього повстанці-туареги опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

5 серпня Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною. Перехідний уряд обурився словами представника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку повстанців-туарегів — в одному з ефірів Юсов заявив, що повстанці-туареги «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців».

Відомство також звинуватило український уряд в агресії та підриві суверенітету Малі. Цей крок у МЗС України назвали «недалекоглядним і поспішним».

Слідом за Малі 7 серпня дипломатичні відносини з Україною розірвав Нігер, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп».