У Відні затримали ще одного підлітка, підозрюваного в підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт
- Автор:
- Олександра Амру
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У Відні затримали 18-річного громадянина Іраку в межах розслідування підготовки теракту на концерті американської співачки Тейлор Свіфт, який мав пройти в австрійській столиці.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, передає Reuters.
Очільник австрійського МВС заявив, що 18-річний іракець з кола головного підозрюваного — 19-річного громадянина Австрії північномакедонського походження.
До того ж 6 серпня підозрюваний іракець «присягнув на вірність» керівництву терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ). Однак досі достеменно невідомо, чи повʼязаний він із підготовкою теракту, каже Карнер.
Головний підозрюваний — 19-річний хлопець — також присягнув на вірність ІДІЛ. Його затримали напередодні в Терниці, за 75 кілометрів на північний захід від Відня. Керівник служби громадської безпеки Франц Руф заявив, що в підозрюваного знайшли хімічні речовини (які саме — не уточнили), вибухівку, дроти для детонаторів, мачете та 21 тисячу фальшивих євро. Також відомо, що 19-річний хлопець звільнився з роботи менш ніж за два тижні до запланованого теракту, заявивши, що в нього «великі плани». Газета Kurier з посиланням на джерела повідомляла, що раніше він працював у металообробній компанії у своєму рідному місті Терниці й досяг успіхів у створенні бомби. Як повідомляє видання Der Standart, у затриманого під час обшуку знайшли відео, де він зізнається в планах. На відеозапису — молодий бородатий чоловік з мачете, а на його футболці напис «ІДІЛ».
У середу за ймовірну змову затримали ще двох австрійських юнаків віком 17 і 15 років. За словами Карнера, 17-річний хлопець отримав роботу в компанії, яка мала надавати послуги на стадіоні під час концертів Тейлор Свіфт у Відні. Свідчення давати він відмовляється. А 15-річного підлітка продовжує інтенсивно допитувати поліція, додав Карнер.
- 7 серпня у Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту. Повідомляється, що австрійська влада отримала інформацію про загрозу від американської розвідки. Співачка мала виступити у Відні 8, 9 і 10 серпня на стадіоні «Ернст Хаппель». Сама Свіфт виїхала з Австрії і скасування шоу ніяк не коментувала. Гроші за квитки на шоу повернуть протягом десяти робочих днів.
- Наступні концерти в межах світового туру Тейлор Свіфт Eras Tour мають відбутися в Лондоні 15, 16 і 17 серпня. Британська поліція заявила: немає жодних ознак того, що змова у Відні матиме якийсь вплив на шоу в Лондоні.