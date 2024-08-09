Вибори президента США: Гарріс обганяє Трампа в опитуваннях

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Опитування показало, що імовірна кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа з результатом 42% проти 37%.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

У загальнонаціональному опитуванні взяли участь 2 045 дорослих американців. Його проводили з 2 до 7 серпня. Серед опитаних 4% також підтримали незалежного кандидата Роберта Кеннеді — молодшого.

Міжнародна дослідницька компанія Ipsos провела серпневе опитування незалежно від Reuters. Її результати виявили, що Гарріс випереджає Трампа зі 42% проти 40% у семи штатах — це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія і Вісконсин.

Камала Гарріс вступила в президентські перегони 21 липня, коли 81-річний президент Джо Байден згорнув свою передвиборчу кампанію. Опитування Reuters/Ipsos засвідчували, що Байден і Трамп здебільшого йшли на рівних, поки Байден ще брав участь у виборах.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні. Вона вже представила свого кандидата у віцепрезиденти — це губернатор Міннесоти Тім Волз, відомий своєю підтримкою України та гострою критикою Трампа й Венса.