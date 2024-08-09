Розшукуваний лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон повернувся в Іспанію через сім років, виступив перед натовпом і знову зник

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Wikipedia / Chatham House

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, попри ордер на арешт, раптово повернувся в Іспанію і нагадав про себе правоохоронцям. Напередодні він виступив перед багатотисячним натовпом у Барселоні та вкотре зник. Тепер його знову розшукує поліція.

Про це повідомляє BBC.

Пучдемона сім років розшукувала поліція. Його звинувачують у заколоті та розтраті державних коштів після організації референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році.

Невідомо, коли і як Пучдемон повернувся в Іспанію. У четвер вранці він коротко звернувся до прихильників, які зібралися біля будівлі парламенту в очікуванні призначення нового президента Женералітету Каталонії. Ним уперше за понад десять років стане несепаратистський лідер — лівоцентрист Сальвадор Ілья.

Імовірно, саме призначення нового президента і спонукало Пучдемона повернутися на батьківщину. Є здогадки, що він хотів зірвати призначення лівоцентриста. Крім того, він напевно намагається змусити владу застосувати до нього новий закон про амністію каталонських сепаратистів.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії відмовився затвердити амністію 61-річного Пучдемона і ще деяких лідерів сепаратистського руху в Каталонії, оскільки вони збагатилися, незаконно провівши референдум про відокремлення від Іспанії за державні гроші.

На власному ж мітингу Пучдемон вигукнув: «Хай живе вільна Каталонія!», перш ніж сказати, що повернувся, «щоб нагадати вам, що ми досі тут».

«Проведення референдуму не є і ніколи не буде злочином», — заявив він.

Оскільки Пучдемона може заарештувати поліція, він сказав прихильникам: «Я не знаю, коли ми знову побачимося», а після цього зник.

Як повідомляють місцеві, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати прихильників Пучдемона, які зібралися біля будівлі парламенту.

Деякі іспанські коментатори дивуються, чому поліція не змогла заарештувати Пучдемона, хоча він оголосив про своє повернення до Каталонії ще на початку цього тижня. У середу він опублікував відео в соцмережі X (колишній Twitter), у якому заявив, що «почав своє повернення з вигнання», і додав, що його арешт був би незаконним і свавільним. До того ж його мітинг біля парламенту відбувався буквально «на очах у правоохоронців».

У четвер регіональна поліція Каталонії заявила, що заарештувала одного з її співробітників за підозрою в допомозі Пучдемону у втечі після мітингу. Як повідомляють іспанські медіа, цьому співробітнику, ймовірно, належить машина, на якій лідер каталонських сепаратистів покинув мітинг.