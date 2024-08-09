У Венесуелі на 10 днів заблокували соцмережу X. Мадуро звинуватив Маска в «розпалюванні ворожнечі» після виборів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Венесуелі за наказом президента Ніколаса Мадуро на 10 днів заблокували X (колишній Twitter). Він звинуватив власника соцмережі Ілона Маска в «розпалюванні ворожнечі» після президентських виборів.
Про це пише Associated Press.
«X, геть із Венесуели на 10 днів!» — сказав Мадуро у своїй промові в телеефірі.
За словами президента Венесуели, Маск «порушив усі правила соціальної мережі». Мадуро стверджує, що його політичні опоненти використовували Х для «розпалювання заворушень» у країні.
Перед президентськими виборами Маск писав, що для народу Венесуели «настав час отримати шанс на краще майбутнє». Він закликав підтримати опозицію на виборах, а також називав Мадуро клоуном і диктатором.
У відповідь Мадуро звинуватив Маска в розпалюванні «ненависті, фашизму і громадянської війни». Після виборів Мадуро заявив про необхідність «регулювати» соціальні мережі у Венесуелі.
Станом на вечір 8 серпня пости в Х не завантажуються у столиці Венесуели Каракасі, стверджують кореспонденти Associated Press. Вони перевірили двох приватних провайдерів і державну компанію Movilnet.
- Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. За його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.
- 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. Опозиція теж заявила про перемогу і фальсифікацію на виборах. Держсекретар США Ентоні Блінкен називав переможцем опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса, а в Євросоюзі постановили, що вибори у Венесуелі — нечесні.