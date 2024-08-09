У Венесуелі на 10 днів заблокували соцмережу X. Мадуро звинуватив Маска в «розпалюванні ворожнечі» після виборів

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У Венесуелі за наказом президента Ніколаса Мадуро на 10 днів заблокували X (колишній Twitter). Він звинуватив власника соцмережі Ілона Маска в «розпалюванні ворожнечі» після президентських виборів.

Про це пише Associated Press.

«X, геть із Венесуели на 10 днів!» — сказав Мадуро у своїй промові в телеефірі.

За словами президента Венесуели, Маск «порушив усі правила соціальної мережі». Мадуро стверджує, що його політичні опоненти використовували Х для «розпалювання заворушень» у країні.

Перед президентськими виборами Маск писав, що для народу Венесуели «настав час отримати шанс на краще майбутнє». Він закликав підтримати опозицію на виборах, а також називав Мадуро клоуном і диктатором.

У відповідь Мадуро звинуватив Маска в розпалюванні «ненависті, фашизму і громадянської війни». Після виборів Мадуро заявив про необхідність «регулювати» соціальні мережі у Венесуелі.

Станом на вечір 8 серпня пости в Х не завантажуються у столиці Венесуели Каракасі, стверджують кореспонденти Associated Press. Вони перевірили двох приватних провайдерів і державну компанію Movilnet.