Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по військовому аеродрому РФ у Липецьку
- Автор:
- Олександра Амру
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Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Сили оборони успішно уразили військовий аеродром «Липецьк» у Липецький області РФ, а також засоби протиповітряної оборони росіян.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Сьогодні вночі Сили оборони вдарили по російському військовому аеродрому «Липецьк». У результаті уразили склади з керованими авіабомбами та ще низку інших об’єктів біля летовища.
У кількох місцях сталися загоряння, здійнялася сильна пожежа та відбулася багаторазова детонація. На аеродромі «Липецьк» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження ще уточнюють.
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