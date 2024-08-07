Тимчасовий уряд Бангладеш після втечі премʼєрки очолить лауреат Нобелівської премії Мухаммед Юнус

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Тимчасовий уряд Бангладеш очолить Мухаммед Юнус — 84-річний лауреат Нобелівської премії миру 2006 року. Через антиурядове повстання премʼєр-міністр Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з країни.

Про це пише ВВС.

Юнуса обрали головним радником тимчасового уряду під час зустрічі президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддіна з представниками руху «Студенти проти дискримінації», який організовував масштабні протести в країні, і військовими.

Студенти наполягали, щоб саме Юнус очолив тимчасову адміністрацію, а не військові. Він погодився на це: «Коли студенти, які так багато пожертвували, просять мене втрутитися в цей важкий момент, як я можу відмовити?» — сказав він.

Зараз Юнус у Парижі на лікуванні, незабаром він повернеться до Бангладеш. Кандидатури інших членів нового уряду визначать найближчим часом.

Мохаммад Юнус — відомий банкір і економіст. У 2006 році він отримав Нобелівську премію миру за заснування Grameen Bank, який видає мікрокредити під невисокий відсоток, що дає змогу виживати багатьом бангладешцям.

Попередня премʼєрка Шейх Хасіна називала Юнуса «кровопивцею» і звинувачувала його банк у встановленні непомірних процентних ставок. Ворожнечу між ними вважають політичною, адже Юнус неодноразово критикував Хасіну як премʼєрку.

На початку року суд у Бангладеш засудив Юнуса до 6 місяців вʼязниці за порушення трудового законодавства країни. Його прихильники стверджують, що справа політично мотивована. Сам він оскаржував вирок і заявив, що той «суперечить усім правовим прецедентам і логіці». Проти Юнуса також порушували й інші справи — про ухилення від сплати податків і роботу в Grameen Bank після досягнення обовʼязкового пенсійного віку.

Протести в Бангладеш

Протести в Бангладеш почалися в липні. Спочатку на них вийшли студенти, виступаючи проти системи квот на державні посади — більшість з них резервували для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Протестувальники заявляли, що система квот є дискримінаційною, і вимагали, щоб на роботу приймали на основі заслуг. Для Бангладеш це важлива соціальна проблема, оскільки у країні з населенням 170 мільйонів понад 30 мільйонів людей не мають роботи й не навчаються. Демонстранти вимагали, щоб прем’єр-міністр Хасіна Вазед пішла у відставку.

21 липня суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень. Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч вони його й вітають.

4 серпня в Бангладеш військові оголосили безстрокову комендантську годину, а влада відключила мобільний інтернет і соціальні мережі. За словами молодшого міністра інформації та телерадіомовлення Мохаммада Алі Арафата, так правляча партія намагається уникнути насилля.

Уже наступного дня прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку та вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія). Ця втеча завершила її 15-річне перебування у владі (з 2009 до 2024 року). Перед цим вона ще пʼять років правила країною у 1996—2001 роках.