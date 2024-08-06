Reuters: Путін закликав Іран уникнути жертв цивільних під час атаки на Ізраїль

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Путін попросив верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії. А саме — уникнути жертв серед цивільних.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Послання Путіна в Іран передав колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який відвідував Тегеран і зустрічався з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і командувачем Збройних сил Мохаммадом Багері.

Тим часом Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем. Наразі РФ уже передає частину необхідного Тегерану озброєння.

Після зустрічі Шойгу заявив, що Росія готова «до повної співпраці з Іраном з регіональних питань».

Попри спроби західних і регіональних держав переконати Іран «бути зваженим» у питанні атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство, Тегеран заявляв міжнародним посадовцям, що дасть «сувору» відповідь.