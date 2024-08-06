Reuters: Путін закликав Іран уникнути жертв цивільних під час атаки на Ізраїль
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Путін попросив верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії. А саме — уникнути жертв серед цивільних.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Послання Путіна в Іран передав колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який відвідував Тегеран і зустрічався з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і командувачем Збройних сил Мохаммадом Багері.
Тим часом Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. Наразі РФ уже передає частину необхідного Тегерану озброєння.
Після зустрічі Шойгу заявив, що Росія готова «до повної співпраці з Іраном з регіональних питань».
Попри спроби західних і регіональних держав переконати Іран «бути зваженим» у питанні атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство, Тегеран заявляв міжнародним посадовцям, що дасть «сувору» відповідь.
- Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані 31 липня. Він приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС поклав відповідальність за вбивство на Ізраїль, однак офіційно Ізраїль та його армія цього не коментували.
- У відповідь на вбивство Ханії верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Видання Axios з посиланням на джерела написало 5 серпня, що атаку очікують у найближчі 24—48 годин.