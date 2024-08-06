Веніславський: Партнери закликають знизити мобілізаційний вік до 18 років, в Україні таких ініціатив нема

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Партнери України періодично порушують питання про зниження мобілізаційного віку, однак в Україні таких ініціатив нема.

Про це на брифінгу 6 серпня заявив член комітету з питань нацбезпеки та оборони, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.

За його словами, наразі жодних ініціатив про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради немає. Таких ідей не висловлювали й представники Генерального штабу ЗСУ.

«Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18—25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади — жодних ініціатив немає, — додав він.