Веніславський: Партнери закликають знизити мобілізаційний вік до 18 років, в Україні таких ініціатив нема
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Партнери України періодично порушують питання про зниження мобілізаційного віку, однак в Україні таких ініціатив нема.
Про це на брифінгу 6 серпня заявив член комітету з питань нацбезпеки та оборони, нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський.
За його словами, наразі жодних ініціатив про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради немає. Таких ідей не висловлювали й представники Генерального штабу ЗСУ.
«Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18—25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади — жодних ініціатив немає, — додав він.
- В Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру.
- До повномасштабної війни нижня межа призовного віку була 27 років. У травні Рада підтримала зменшення призовного віку до 25, а в червні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав цей закон.