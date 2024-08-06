Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Волза кандидатом у віцепрезиденти США

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Імовірна кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти.

«Будучи губернатором, тренером, учителем і ветераном, він допомагає таким робітничим сім’ям, як його. Чудово мати його в команді. Тепер беремося до роботи», — написала Гарріс.

Тіму Волзу 60 років, він колишній вчитель і військовий Національної гвардії США, губернатор штату Міннесота. Волз зможе обійти Джеймса Девіда Венса, кандидата у віцепрезиденти Дональда Трампа, у боротьбі за голоси виборців зі штатів Середнього Заходу. Це його перевага.

Невдовзі після того, як нинішня віцепрезидентка США Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза своїм напарником, штаб Гарріс оновив свій вебсайт, щоб розповісти про це.

На сторінці, присвяченій Тіму Волзу, неодноразово наголошують на тому, що він виходець з простої американської робітничої родини. Тож імовірний віцепрезидент США працюватиме на благо саме таких сімей.

Джерела телеканалу CNN зазначають, що Камала Гарріс обрала Волза за його «послужний список», зокрема за позиції щодо оплачуваної відпустки, контролю над зброєю, репродуктивних прав і безкоштовних шкільних обідів, а також за те, що він так контрастує з Дональдом Трампом і Джеймсом Девідом Венсом.

В останні дні Камала Гарріс обирала між Тімом Волзом і губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро. Останній молодший за Волза, йому 51 рік і він користується популярністю у своєму штаті. Його характеризують як доброго оратора, що вміє достукатися до селян, а це завжди було слабким місцем демократів.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.

2 серпня Камала Гарріс отримала голоси делегатів, необхідні для номінації від Демократичної партії. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії пізніше в серпні.