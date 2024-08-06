Президент Бангладеш розпустив парламент і звільнив з-під домашнього арешту колишню премʼєрку Халеду Зіа

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Президент Бангладеш розпустив сьогодні парламент, проклавши шлях до формування тимчасового уряду. Це сталося через день після того, як через антиурядове повстання премʼєр-міністр Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з країни на військовому гелікоптері.

Про це повідомляє Reuters.

В офісі президента Мохаммеда Шахабуддіна також заявили, що звільнили з-під домашнього арешту колишню премʼєрку Бангладеш Халеду Зіа — головну суперницю Хасіни й голову Націоналістичної партії Бангладеш (BNP). У 2018 році 78-річну Зіа, яка двічі обіймала пост премʼєр-міністра Бангладеш з 1991 року до 2006-го, засудили до 17 років увʼязнення у справі про корупцію. Через рік її перевели під домашній арешт через проблеми зі здоровʼям. Вона заперечує всі звинувачення.

Протестувальники погрожували новими демонстраціями, якщо парламент не розпустять. Тож за підсумками зустрічей з керівництвом армії, політичними лідерами, лідерами протестувальників і деякими іншими представниками громадянського суспільства ухвалили рішення розпустити парламент.

Протести в Бангладеш

Протести в Бангладеш почалися в липні. Спочатку на них вийшли студенти, виступаючи проти системи квот на державні посади — більшість з них резервували для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Протестувальники заявляли, що система квот є дискримінаційною, і вимагали, щоб на роботу приймали на основі заслуг. Для Бангладеш це важлива соціальна проблема, оскільки у країні з населенням 170 мільйонів понад 30 мільйонів людей не мають роботи й не навчаються. Демонстранти вимагають, щоб прем’єр-міністр Хасіна Вазед пішла у відставку.

21 липня суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень. Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч вони його й вітають.

4 серпня в Бангладеш військові оголосили безстрокову комендантську годину, а влада відключила мобільний інтернет і соціальні мережі. За словами молодшого міністра інформації та телерадіомовлення Мохаммада Алі Арафата, так правляча партія намагається уникнути насилля.

5 липня прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку та вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія). Ця втеча завершила її 15-річне перебування у владі (з 2009 до 2024 року). Перед цим вона ще пʼять років правила країною у 1996—2001 роках.

Головнокомандувач армії Бангладеш генерал Вакер Уз Заман мав зустрітися з лідерами студентів, щоб обговорити формування тимчасового уряду.

Під час антиурядових протестів загинули 98 людей, зокрема 13 поліцейських. Ще десятки громадян були поранені. За даними Reuters, у новітній історії країни це найбільша кількість загиблих на протестах протягом одного дня.