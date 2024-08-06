Рівненського ексвійськкома Луцюка відправили під варту

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Екскерівника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка відправили під варту без права на заставу.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Рівненський апеляційний суд 2 серпня дозволив Луцюку вийти із СІЗО під заставу в майже пів мільйона гривень через «значне погіршення стану здоровʼя» і ще низку причин. Однак 3 серпня його знову затримали та повідомили про четверту підозру — за перешкоджання діяльності ЗСУ. Він, за даними слідства, допомагав військовозобовʼязаним ухилятися від мобілізації.

Що передувало

Торік у липні Держбюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів на Рівненщині Сергія Луцюка і Віталія Козачука, які побили військового.

Слідство встановило, що Луцюк і Козачук довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили чоловіка битою і зняли це на телефон. Посадовці також ставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення.

Луцюка звинуватили в застосуванні насильства до підлеглого, грабежі та незаконному збагаченні — у нього виявили нерухомість і землю на понад 46,6 мільйона гривень.

У Козачука під час обшуку знайшли вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також приладдя для його вживання. Його затримали й оголосили підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту, а також у пособництві в побитті підлеглого.