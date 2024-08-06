В Іраку атакували авіабазу США. Постраждали щонайменше пʼятеро американських військових
- Автор:
- Олександра Амру
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В Іраку в ніч на 6 серпня атакували авіабазу США Аль-Асад двома ракетами типу «Катюша». Постраждали щонайменше п’ятеро американських військових, один із них отримав тяжкі поранення.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлені джерела у США та в іракських службах безпеки.
Поки що незрозуміло, чи повʼязаний напад із погрозами Ірану в бік Ізраїлю «вжити заходів» у відповідь на вбивство лідера ХАМАС. США — головний союзник Ізраїлю у війні проти ісламістського угруповання.
Хто саме вдарив по обʼєкту — теж поки що не повідомляли. Наразі персонал бази оцінює збитки від атаки.
Минулого тижня США завдали удару в Іраку по цілях, звідки, за словами американських чиновників, готували удар дронами по американських і коаліційних силах.
- Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані 31 липня. Він приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС поклав відповідальність за вбивство на Ізраїль, однак офіційно Ізраїль та його армія цього не коментували.
- У відповідь на вбивство Ханії верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю, пише NYT. Однак і публічно Хаменеї пообіцяв помститися за Ханію, оскільки той загинув на території Ірану.
- Учора The New York Times із посиланням на джерела повідомляв, що Ханія загинув через бомбу, закладену в гостьовий будинок, де він зупинявся в Тегерані. Її таємно пронесли на територію комплексу два місяці тому.