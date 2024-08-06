В Іраку атакували авіабазу США. Постраждали щонайменше пʼятеро американських військових

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В Іраку в ніч на 6 серпня атакували авіабазу США Аль-Асад двома ракетами типу «Катюша». Постраждали щонайменше п’ятеро американських військових, один із них отримав тяжкі поранення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлені джерела у США та в іракських службах безпеки.

Поки що незрозуміло, чи повʼязаний напад із погрозами Ірану в бік Ізраїлю «вжити заходів» у відповідь на вбивство лідера ХАМАС. США — головний союзник Ізраїлю у війні проти ісламістського угруповання.

Хто саме вдарив по обʼєкту — теж поки що не повідомляли. Наразі персонал бази оцінює збитки від атаки.

Минулого тижня США завдали удару в Іраку по цілях, звідки, за словами американських чиновників, готували удар дронами по американських і коаліційних силах.