Технологічні компанії на чолі з Apple та Nvidia втратять майже $1 трильйон на тлі обвалу акцій

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Michael Wyszomierski / Flickr

Сьогодні, 5 серпня, Apple та Nvidia очолили список акцій технологічних компаній, які розпродають через побоювання рецесії в США, а також після рішення компанії Berkshire Hathaway скоротити свою частку у виробнику iPhone майже на 50%.

Про це пише Reuters.

Високоприбуткові акції так званої Чудової сімки (Magnificent Seven,) до якої входять Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, а також Apple і Nvidia впали на 6,5%. Також приблизно на 7,8% впали акції інших технологічних компаній, таких як Intel та AMD.

Втрати акцій «Чудової сімки» мають скоротити сукупну ринкову вартість компаній майже на один трильйон доларів. Акції Nvidia впали на 14%, а Apple — більш ніж на 8%, пише Bloomberg. Падіння акцій Nvidia знищить близько $358 мільярдів її ринкової вартості, тоді як Apple втратить $277 мільярдів.

Акції Amazon, Microsoft та Alphabet — трьох найбільших постачальників послуг хмарних обчислень — впали, оскільки їхні звіти про доходи перекреслили великі ставки на великі інвестиції в штучний інтелект, які швидко спричинили зростання.

Після понад річного зростання акції великих технологічних компаній в останні кілька тижнів опинилися під тиском. Зокрема через те, що окупність великих інвестицій в ШІ займе більше часу, ніж сподівалися деякі інвестори. Таким чином багатомісячне зростання в секторі перервалося.