У МЗС рішення Малі розірвати дипвідносини з Україною назвали «недалекоглядним і поспішним»

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Reuters

У МЗС України назвало рішення Перехідного уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною «недалекоглядним і поспішним».

У відомстві підкреслили, що Україна дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету й територіальної цілісності інших країн та відкидає звинувачення Малі в нібито «підтримці міжнародного тероризму».

У МЗС нагадали, що саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників ООН, активно підтримувала право народів Африки на незалежність і деколонізацію, зокрема й Республіки Малі. Натомість РФ своєю війною поти України руйнує архітектуру міжнародної безпеки та порушує цілі та принципи статуту ООН.

Крім того, український контингент «блакитних шоломів» зробив значний внесок у реалізацію цілої низки операцій з підтримання миру під егідою ООН, зокрема з 2019 по 2022 роки — у складі Місій ООН у Малі, нагадали в МЗС.

У відомстві шкодують про те, що влада Малі не провела ретельного вивчення фактів і обставин інциденту на півночі Малі, а також не надала жодних доказів причетності України.

«При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема «Вагнер», використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки», — додали в міністерстві.

У МЗС підсумували, що Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів у відповідь на недружні дії Малі.

Що передувало

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після того, як повстанці-туареги на півночі країни вбили десятки російських найманців «ПВК Вагнера». Перехідний уряд обурився словами речника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку цього нападу Україною.

Уряд Малі також погодилися з «оцінкою» дій України з боку Росії, яка «попереджала світ про неонацистську та злочинну природу української влади, яка є союзником міжнародного тероризму».

Розгром найманців ПВК «Вагнера» в Малі

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Російські пропагандисти писали, що під час стрілянини помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».

Також загинув командир російських найманців у Малі Антон Єлізаров із позивним «Лотос». Він брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєверодонецьком, Лисичанськом, Вуглегірською ТЕС і під Соледаром. Перед цим убивав людей в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сирії. Лотос має звання Героя РФ, а також «ДНР» і «ЛНР». Як Лотос, так і Білий катували українців, чим дуже пишалися.

Повстанці-туареги 28 липня опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

Наступного дня смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».