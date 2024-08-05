Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після розгрому там російських найманців «ПВК Вагнера»

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Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після того, як повстанці-туареги на півночі країни вбили десятки російських найманців «ПВК Вагнера». Перехідний уряд обурився словами речника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку цього нападу Україною.

Відповідне комюніке опублікувало Міністерство закордонних справ Малі.

Минулого тижня Юсов заявив, що повстанці-туареги «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців».

В МЗС Малі зазначили, що «з глибоким подивом» відзначили слова Юсова і вважають, що його заява «визнає причетність України до боягузливого, віроломного і варварського нападу озброєних терористичних груп».

Там також згадали про коментар посла України в Сенегалі Юрія Пивоварова на повідомлення речника української розвідки. Через цей коментар Пивоварова сенегальське закордонне відомство днями навіть викликало його до себе.

Відомство також звинуватило український уряд у агресії та підриві суверенітету Малі.

Там також погодилися з «оцінкою» дій України з боку Росії, яка «попереджала світ про неонацистську та злочинну природу української влади, яка є союзником міжнародного тероризму». Тому, з огляду на це все, офіційний Бамако «негайно» розриває дипломатичні стосунки з Києвом.

Розгром найманців ПВК «Вагнера» в Малі

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерела, а також «військкор» Семен Пегов писали, що під час стрілянини помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».

Також загинув командир російських найманців у Малі Антон Єлізаров із позивним «Лотос». Він брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєверодонецьком, Лисичанськом, Вуглегірською ТЕС і під Соледаром. Перед цим убивав людей в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сирії. Лотос має звання Героя РФ, а також «ДНР» і «ЛНР». Як Лотос, так і Білий катували українців, чим дуже пишалися.

Повстанці-туареги 28 липня опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

Наступного дня смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».