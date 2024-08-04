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Україна обговорить з НАТО створення коаліції держав-сусідів, які допоможуть збивати російські ракети над українською територією. Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам обговорити це в межах ради Україна — НАТО.

Про це Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, передають кореспонденти Інтерфакс-Україна і «Радіо Свобода».

«Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб застосовувати бойову авіацію сусідніх країн проти [російських] ракет, які бʼють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн НАТО», — заявив Зеленський.

Це рішення, на його думку, складне для партнерів, оскільки «вони завжди бояться зайвої ескалації». Однак він доручив підготувати зустріч у межах ради Україна — НАТО, де зможуть обговорити це питання.

«Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога [над Україною]», — додав Зеленський.

За його словами, такої коаліції зараз дуже бракує, адже це велика відповідальність для однієї країни-сусідки — взяти на себе відповідальність та допомагати Україні збивати ворожі ракети.