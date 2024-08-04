Сенегал викликав посла України через його заяву про нібито підтримку малійських повстанців, які вбили російських найманців «ПВК Вагнера»

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Міністерство африканської інтеграції та закордонних справ Сенегалу викликало посла України в цій державі Юрія Пивоварова через допис у Facebook, у якому він нібито висловив «однозначну і беззаперечну» підтримку повстанців-туарегів у Малі, які 25—27 липня розгромили колону російських найманців «ПВК Вагнера».

Про це заявили в сенегальському відомстві з питань закордонних справ.

У МЗС заявили, що «з подивом відзначили» допис на сторінці Посольства України в Дакарі у Facebook. Кажуть, що йдеться про публікацію з «пропагандистським відео української армії», яке нібито супроводжувалося коментарем самого посла України про «однозначну і беззаперечну підтримку терористичного нападу» повстанців-туарегів на Збройні сили Малі та російських найманців «ПВК Вагнера».

«Послідовно дотримуючись позиції конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті та зважаючи на постійні заклики вищої влади до воюючих сторін віддати перевагу засобам мирного врегулювання суперечки, Сенегал не може терпіти будь-яких спроб перенести на свою територію медійну пропаганду, яку ведуть у цьому конфлікті», — написали в сенегальському відомстві.

Там наголосили, що Сенегал «відкидає тероризм у будь-яких проявах» і «не може приймати на своїй території коментарі та жести на користь тероризму, особливо коли це спрямовано на дестабілізацію такої братської країни, як Малі».

Про який саме допис ідеться, у МЗС не уточнили. Однак африканське новинне агентство APA пише, що йдеться про відео, де речник української розвідки Андрій Юсов стверджує, що туареги-повстанці «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців». APA також зазначає, що відео прокоментував український посол, а влада Сенегалу визнала сказане ним недоречним.

У МЗС Сенегалу наголосили, що рішуче засуджують напад на малійській території, а посла України в Дакарі викликали до відомства, щоб «нагадати про зобовʼязання розсудливості, стриманості та невтручання, які мають супроводжувати серйозність та урочистість його місії».

Розгром найманців ПВК «Вагнера» в Малі

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерела, а також «військкор» Семен Пегов писали, що під час стрілянини помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий».

Також загинув командир російських найманців у Малі Антон Єлізаров із позивним «Лотос». Він брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєверодонецьком, Лисичанськом, Вуглегірською ТЕС і під Соледаром. Перед цим убивав людей в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сирії. Лотос має звання Героя РФ, а також «ДНР» і «ЛНР». Як Лотос, так і Білий катували українців, чим дуже пишалися.

Повстанці-туареги 28 липня опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

Наступного дня смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».