Камала Гарріс готова дебатувати з Трампом. Але не на його умовах

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У штабі ймовірної кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс заявили, що дебати з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом мають відбутися на телеканалі ABC News, передає CBS News.

За кілька годин перед цим Трамп заявив, що погодився на пропозицію телеканалу Fox News провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня.

«Я дав згоду FoxNews дебатувати з Гарріс 4 вересня. Дебати раніше були заплановані проти сонного Джо Байдена на ABC, але їх скасували через те, що Байден більше не буде учасником, і я перебуваю в судовому процесі проти ABC Network і Джорджа Слопадополоса, що створює конфлікт інтересів», — написав Трамп.

Штаб Гарріс вважає: Дональд Трамп сподівається, що пропозиція FoxNews «вирятує його» від дебатів на ABC News, про які він раніше домовлявся з демократами.

«Йому потрібно припинити грати в ігри та з’явитися на дебати, які він уже зобов’язався провести 10 вересня», — наголосив Майкл Тайлер, директор із комунікацій у команді Камали Гарріс.

Дональд Трамп і президент Джо Байден, коли він ще брав участь у президентських перегонах, домовилися про дебати. Перші відбулися в червні на телеканалі CNN, а другі запланували на 10 вересня на телеканалі ABC News.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців ще в середині липня і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Венс послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Від демократів мав балотуватись нинішній президент Джо Байден, однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів.