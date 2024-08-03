Генштаб ЗСУ: Україна потопила російський підводний човен і пошкодила ракетний комплекс С-400 в Криму

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Сили оборони України вдарили по російських підводному човну «Ростов-на-Дону» та зенітному ракетному комплексу С-400 в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Напередодні, 2 серпня, підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил суттєво пошкодили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Тріумф».

У порту Севастополя удар потопив підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». Він міг, зокрема, бути носієм крилатих ракет «Калібр». Його вартість оцінюють у $300 мільйонів.

13 вересня 2023 року стало відомо про нічну атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе в Севастополі, тоді було пошкоджено два судна: дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ». Дві людини загинули, 26 постраждали. Обидва судна стояли в сухому доці на ремонті. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, і натякнув на роботу ракет Storm Shadow.